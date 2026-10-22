У ДТП з мікроавтобусом біля Бейт-Шемеша постраждали дев’ятеро — Jerusalem Post

В Ізраїлі на трасі 353 поблизу Сарігім, неподалік Бейт-Шемеша, вранці 22 жовтня перекинувся мікроавтобус. Унаслідок аварії постраждали дев’ятеро пасажирів, один із них перебуває у тяжкому стані.

Стан постраждалих

Чоловік віком близько 30 років зазнав тяжких травм. Ще один постраждалий, 18-річний пасажир, дістав травми середньої тяжкості в кількох частинах тіла. Стан семи інших людей медики оцінили як легкий.

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Робота медиків

Як повідомляє Jerusalem Post, диспетчерський центр служби Magen David Adom у Єрусалимі отримав повідомлення про аварію о 6:03. Парамедики та екстрені медики, які прибули на місце, виявили мікроавтобус на боці, а всіх пасажирів — поза транспортним засобом.

Медичні бригади надали допомогу постраждалим на місці, після чого всіх дев’ятьох доправили машинами швидкої допомоги до медичного центру «Хадасса» в районі Ейн-Керем у Єрусалимі.

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