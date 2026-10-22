В Израиле на трассе 353 возле Саригима, неподалеку от Бейт-Шемеша, утром 22 октября перевернулся микроавтобус. В результате аварии пострадали девять пассажиров, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Состояние пострадавших

Мужчина около 30 лет получил тяжелые травмы. Еще один пострадавший, 18-летний пассажир, получил травмы средней тяжести нескольких частей тела. Состояние еще семи человек медики оценили как легкое.

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Работа медиков

Как сообщает Jerusalem Post, диспетчерский центр службы Magen David Adom в Иерусалиме получил сообщение об аварии в 6:03. Парамедики и специалисты экстренной медицинской помощи, прибывшие на место, обнаружили микроавтобус лежащим на боку, а всех пассажиров — вне транспортного средства.

Медицинские бригады оказали помощь пострадавшим на месте, после чего всех девятерых машинами скорой помощи доставили в медицинский центр «Хадасса» в районе Эйн-Керем в Иерусалиме.

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