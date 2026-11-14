Dwóch Palestyńczyków zginęło w Dżabalii w Strefie Gazy w wyniku izraelskiego ataku drona — poinformował Muhammad Abu Salmiya, dyrektor szpitala Al-Szifa w mieście Gaza. Kilka kolejnych osób zostało rannych, podaje Asharq Al-Awsat.

Atak w Dżabalii

Według Abu Salmiyi dron zaatakował dwóch Palestyńczyków, którzy szli ulicą w Dżabalii, na północnych obrzeżach miasta Gaza. Poszkodowanych przewieziono do szpitala Al-Szifa.

Amerykański szpital polowy również poinformował o rannych wśród kilku kolejnych osób, jednak nie podał ich liczby.

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Oświadczenie izraelskiego wojska

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ataku izraelskie wojsko oświadczyło, że zaatakowało w tym rejonie dwóch bojowników Hamasu.

Jak zaznacza publikacja, niemal codzienne izraelskie ostrzały i naloty w Strefie Gazy trwają od ponad roku po osiągnięciu porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Według Ministerstwa Zdrowia Gazy od tego czasu zginęło co najmniej 1600 Palestyńczyków. Resort nie rozróżnia ofiar cywilnych i kombatantów, ale twierdzi, że kobiety i dzieci stanowią około połowy ofiar.

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