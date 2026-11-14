Двое палестинцев погибли в Джабалии в секторе Газа в результате удара израильского дрона, сообщил директор больницы «Шифа» в городе Газа Мухаммад Абу Сальмия. Еще несколько человек получили ранения, сообщает Asharq Al-Awsat.

Удар в Джабалии

По словам Абу Сальмии, дрон поразил двух палестинцев, которые шли по улице в Джабалии, на северной окраине города Газа. Пострадавших доставили в больницу «Шифа».

Американский полевой госпиталь также сообщил о ранениях еще нескольких человек, однако не назвал их количество.

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Заявление израильских военных

В ответ на запрос об атаке израильские военные заявили, что поразили в этом районе двух боевиков группировки ХАМАС.

Как отмечает издание, почти ежедневные израильские обстрелы и авиаудары в секторе Газа продолжаются более года после достижения договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По данным Министерства здравоохранения Газы, с тех пор погибли не менее 1600 палестинцев. Ведомство не разделяет погибших на гражданских лиц и комбатантов, но заявляет, что женщины и дети составляют около половины жертв.

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