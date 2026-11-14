У Джабалії удар ізраїльського дрона вбив двох палестинців — Asharq Al-Awsat
У Джабалії в секторі Гази внаслідок удару ізраїльського дрона загинули двоє палестинців, повідомив директор лікарні Шифа в місті Газа Мухаммад Абу Сальмія. Ще кілька людей зазнали поранень, повідомляє Asharq Al-Awsat.
Удар у Джабалії
За словами Абу Сальмії, дрон уразив двох палестинців, які йшли вулицею в Джабалії, на північній околиці міста Газа. Постраждалих доправили до лікарні Шифа.
Американський польовий госпіталь також повідомив про поранення ще кількох людей, однак не назвав їхньої кількості.
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Заява ізраїльських військових
У відповідь на запит щодо атаки ізраїльські військові заявили, що вразили в цьому районі двох бійців угруповання ХАМАС.
Як зазначає видання, майже щоденні ізраїльські обстріли та авіаудари в секторі Гази тривають понад рік після досягнення домовленості про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, відтоді загинули щонайменше 1600 палестинців. Відомство не розділяє загиблих на цивільних і комбатантів, але заявляє, що жінки та діти становлять приблизно половину жертв.