У Джабалії удар ізраїльського дрона вбив двох палестинців — Asharq Al-Awsat

У Джабалії в секторі Гази внаслідок удару ізраїльського дрона загинули двоє палестинців, повідомив директор лікарні Шифа в місті Газа Мухаммад Абу Сальмія. Ще кілька людей зазнали поранень, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Удар у Джабалії

За словами Абу Сальмії, дрон уразив двох палестинців, які йшли вулицею в Джабалії, на північній околиці міста Газа. Постраждалих доправили до лікарні Шифа.

Американський польовий госпіталь також повідомив про поранення ще кількох людей, однак не назвав їхньої кількості.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заява ізраїльських військових

У відповідь на запит щодо атаки ізраїльські військові заявили, що вразили в цьому районі двох бійців угруповання ХАМАС.

Як зазначає видання, майже щоденні ізраїльські обстріли та авіаудари в секторі Гази тривають понад рік після досягнення домовленості про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, відтоді загинули щонайменше 1600 палестинців. Відомство не розділяє загиблих на цивільних і комбатантів, але заявляє, що жінки та діти становлять приблизно половину жертв.

Читай нас у