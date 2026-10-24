W Canberze w Australii 29-letni mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz włamania do mieszkania w okolicznościach obciążających. Według policji jest podejrzewany o postrzelenie i zranienie nożem innego mężczyzny w mieszkaniu w dzielnicy Lyneham.

Atak w mieszkaniu

Jak informuje ABC News, do zdarzenia doszło około godziny 21:00 9 sierpnia. Policja Australijskiego Terytorium Stołecznego przybyła na wezwanie po zgłoszeniu, że mężczyzna został ugodzony nożem w głowę i postrzelony w nogę.

Według śledczych oskarżony działał wraz z dwiema innymi osobami. Mieli oni siłą wejść do mieszkania, po czym mężczyzna został ranny od strzału i nożem.

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Śledztwo trwa

Śledztwo prowadził policyjny wydział ds. poważnych przestępstw. Funkcjonariusze poinformowali, że w chwili zdarzenia 29-letni mężczyzna przebywał na wolności za kaucją. Oczekuje się, że stanie przed sądem 4 listopada.

Policja nadal ustala również możliwy udział dwóch innych osób, które według śledczych mogły być na miejscu ataku. Osoby mogące mieć informacje w tej sprawie poproszono o kontakt z Crime Stoppers.

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