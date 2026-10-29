W Karaczi w Pakistanie policja poinformowała, że dwie młode siostry miały zostać zastrzelone przez swojego brata. Do incydentu doszło w rejonie Drigh Road, który podlega policji Shah Faisal Colony.

Okoliczności sprawy

Jak informuje Dawn, starszy superintendent policji okręgu Korangi Fida Hussain Janwari powiedział, że 25-letnia Sobia i 20-letnia Hira zostały zastrzelone w swoim domu w rejonie New Rehmanabad. Funkcjonariusze podejrzewają o udział w przestępstwie ich brata, Rehana.

Według wstępnych ustaleń śledztwa podejrzany wcześniej ostrzegał siostry przed korzystaniem z TikToka. Policja uważa to za możliwy motyw podwójnego zabójstwa.

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Poszukiwania podejrzanego

Według organów ścigania podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia, a policja podejmuje działania w celu jego zatrzymania. Janwari przekazał również, że Rehan miał kryminalną przeszłość: był wielokrotnie zatrzymywany i osadzany w więzieniu w związku ze sprawami karnymi.

Ciała ofiar przewieziono do Centrum Medycznego Podyplomowego Jinnah w celu przeprowadzenia procedur sądowo-medycznych.

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