В Карачи, Пакистан, полиция заявила, что двух молодых сестер предположительно застрелил их брат. Инцидент произошел в районе Дриг-Роуд, который входит в юрисдикцию полиции Шах-Фейсал-Колони.

Обстоятельства дела

Как сообщает Dawn, старший суперинтендант полиции округа Кораги Фида Хуссейн Джанвари заявил, что 25-летняя Собия и 20-летняя Хира были застрелены в своем доме в районе Нью-Рехманабад. Правоохранители подозревают в причастности к преступлению их брата Рехана.

По предварительным выводам следствия, подозреваемый ранее предостерегал сестер от использования TikTok. Полиция считает это возможным мотивом двойного убийства.

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Розыск подозреваемого

По данным правоохранителей, подозреваемый скрылся с места происшествия, а полиция принимает меры для его задержания. Джанвари также сообщил, что у Рехана было криминальное прошлое: его неоднократно задерживали и заключали в тюрьму в связи с уголовными делами.

Тела погибших доставили в последипломный медицинский центр Джинна для проведения судебно-медицинских процедур.

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