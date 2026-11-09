W japońskim mieście Kashiwa w prefekturze Chiba 21 i 22 września, w związku ze zbliżaniem się tajfunu Dujuan, otwarto tymczasowe parkingi dla samochodów na obiektach miejskich oraz w kompleksie handlowym Aeon Mall Kashiwa. Kompleks bezpłatnie udostępnił około 400 miejsc parkingowych, w tym w części wielopoziomowego parkingu. Skorzystali z nich kierowcy 42 samochodów, informuje The Japan Times.

Porozumienia z prywatnym biznesem

Władze miasta informowały mieszkańców o dostępnych parkingach za pośrednictwem wiadomości elektronicznych systemu ochrony ludności i mediów społecznościowych. Wcześniej Kashiwa zawarła już z Aeon Mall umowę dotyczącą dostaw żywności i innych niezbędnych towarów w razie katastrofy. Po ulewnych deszczach w sierpniu, gdy w prefekturze odnotowano bezprecedensowe szkody, a w różnych jej częściach znaleziono zalane samochody, miasto poprosiło kompleks handlowy o udostępnianie również miejsc parkingowych. Podczas wrześniowego tajfunu mechanizm zastosowano po raz trzeci.

Przedstawiciel miejskiego wydziału ds. zapobiegania katastrofom i bezpieczeństwa Taisuke Katakami oświadczył, że wcześniejsze doświadczenie współpracy z kompleksem pozwoliło skrócić czas potrzebny na otwarcie parkingu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Tysiące miejsc w Shizuoce i Hiroszimie

W Shizuoce porozumienia z supermarketami, salonami pachinko i innymi przedsiębiorstwami obowiązują od 2024 roku. Do programu przystąpiło tam 13 obiektów, które łącznie oferują około 2 500 miejsc parkingowych. Jednocześnie władze zaznaczają, że rozszerzenie sieci jest trudne: takie obiekty muszą znajdować się na obszarach oznaczonych jako bezpieczne na miejskich mapach ryzyka powodziowego.

W Hiroszimie po ulewnych deszczach i powodziach w lipcu 2018 roku zapewniono około 4 800 miejsc w dziewięciu lokalizacjach, w tym w pobliżu supermarketów. Miejsca te są przeznaczone dla osób, którym trudno ewakuować się pieszo, właścicieli zwierząt domowych, a także tych, którzy chcą przeczekać zagrożenie w samochodzie. W dwóch lokalizacjach, w tym w centrum outletowym, po ich otwarciu dyżurują miejscy pracownicy.

Program w Shizuoce przewiduje wyłącznie pozostawienie samochodów: po zaparkowaniu kierowcy muszą wrócić do domu lub ewakuować się w inne miejsce. Władze miasta oświadczyły, że będą starały się szybko rozpowszechniać informacje, aby ludzie mogli bezpiecznie opuścić teren parkingu.

Czytaj nas na