В японском городе Касива в префектуре Тиба 21 и 22 сентября, во время приближения тайфуна Дуджуан, открыли временные стоянки для автомобилей на муниципальных объектах и в торговом комплексе Aeon Mall Kashiwa. Комплекс бесплатно предоставил около 400 парковочных мест, в том числе в части многоуровневой парковки. Ими воспользовались водители 42 автомобилей, сообщает The Japan Times.

Договоренности с частным бизнесом

Городские власти информировали жителей о доступных парковках через электронные сообщения системы гражданской защиты и социальные сети. Ранее Касива уже заключила с Aeon Mall соглашение о поставках продовольствия и других необходимых товаров в случае бедствия. После сильных дождей в августе, когда в префектуре зафиксировали беспрецедентный ущерб и в разных ее районах обнаружили затопленные автомобили, город попросил торговый комплекс также предоставлять парковочные места. Во время сентябрьского тайфуна механизм применили в третий раз.

Представитель городского подразделения по предотвращению бедствий и безопасности Тайсуке Катаками заявил, что предыдущий опыт сотрудничества с комплексом позволил сократить время, необходимое для открытия парковки.

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Тысячи мест в Сидзуоке и Хиросиме

В Сидзуоке договоренности с супермаркетами, залами патинко и другими предприятиями действуют с 2024 года. Там к программе присоединились 13 объектов, которые в общей сложности предлагают примерно 2 500 парковочных мест. В то же время власти отмечают, что расширить сеть сложно: такие объекты должны располагаться в зонах, обозначенных как безопасные на городских картах риска наводнений.

В Хиросиме после сильных ливней и наводнений в июле 2018 года обеспечили примерно 4 800 мест на девяти площадках, в том числе возле супермаркетов. Эти площадки предназначены для людей, которым сложно эвакуироваться пешком, владельцев домашних животных, а также тех, кто хочет переждать опасность в автомобиле. На двух площадках, среди которых аутлет-центр, после открытия дежурят городские служащие.

Программа в Сидзуоке предусматривает только размещение автомобилей: после парковки водители должны вернуться домой или эвакуироваться в другое место. Городские власти заявили, что будут стремиться оперативно распространять информацию, чтобы люди могли безопасно покинуть территорию парковки.

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