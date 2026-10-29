Autobus wpadł do kanału w Pakistanie, zginęło pięć osób — Dawn

W pakistańskim okręgu Hafizabad autobus pasażerski wpadł do kanału odwadniającego, w wyniku czego zginęło co najmniej pięć osób, a 27 zostało rannych. Dawn informuje o tym, powołując się na służbę ratunkową Rescue 1122.

Autobus jechał do Chiniot

Do wypadku doszło w rejonie Fatehki w tehsilu Pindi Bhattian, w prowincji Pendżab. Według ratowników autobus jechał z Raiwind do Chiniot.

Autobus stracił panowanie nad pojazdem, gdy kierowca wykonywał zawracanie na moście nad kanałem odwadniającym. Przedstawiciele Rescue 1122 oświadczyli, że kierowca nie zapanował nad pojazdem z powodu przekroczenia prędkości.

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Akcja ratunkowa

Na miejsce wypadku przybyły zespoły Rescue 1122. Poszkodowanym udzielono pierwszej pomocy, po czym przewieziono ich do najbliższego szpitala. Według wstępnej aktualizacji ratowników 13 rannych pasażerów trafiło do szpitala tehsilu Pindi Bhattian.

Przy wsparciu lokalnych władz autobus podniesiono dźwigiem, po czym pod nim znaleziono ciała pięciu ofiar śmiertelnych. Ratownicy kontynuowali poszukiwania, ponieważ przypuszczali, że pod wrakiem mogli pozostawać inni pasażerowie.

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