В Пакистане автобус упал в канал, погибли пять человек — Dawn

В пакистанском округе Хафизабад пассажирский автобус упал в дренажный канал, в результате чего погибли как минимум пять человек, еще 27 получили ранения. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на спасательную службу Rescue 1122.

Автобус направлялся в Чиниот

Авария произошла в районе Фатехки техсила Пинди-Бхаттиан в провинции Пенджаб. По данным спасателей, автобус ехал из Райвинда в Чиниот.

Автобус потерял управление, когда водитель выполнял разворот на мосту через дренажный канал. Представители Rescue 1122 заявили, что водитель не справился с управлением из-за превышения скорости.

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Спасательная операция

На место аварии прибыли бригады Rescue 1122. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего их доставили в ближайшую больницу. Согласно предварительному обновлению спасателей, 13 травмированных пассажиров доставили в больницу техсила Пинди-Бхаттиан.

При содействии местных властей автобус подняли краном, после чего под ним обнаружили тела пяти погибших. Спасатели продолжали поиски, поскольку предполагали, что под обломками могли оставаться другие пассажиры.

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