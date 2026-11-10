W pakistańskim okręgu Kech w strzelaninie zginął mężczyzna, a dwie kobiety zostały ranne. Do incydentu doszło późnym wieczorem w niedzielę w rejonie Dabbok-Kalatuk, poinformowała policja.

Próba porwania

Jak podaje Dawn, według policji pięciu niezidentyfikowanych uzbrojonych mężczyzn przyjechało do tego rejonu samochodem, wtargnęło do domu i próbowało pod groźbą broni uprowadzić Razę Shaha.

Krewni znajdujący się w domu stawili opór i udaremnili próbę porwania. Następnie napastnicy otworzyli ogień, w wyniku czego Raza Shah zginął, a dwie kobiety zostały ranne.

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Ranne trafiły do szpitala

Ciało zmarłego oraz ranne kobiety przewieziono do szpitala. Tam ranne zidentyfikowano jako Noor Bibi, babcię zmarłego, oraz Zartun, żonę Ghulama Shaha.

Osobno w rejonie Balnigor w okręgu Kech znaleziono ciała dwóch osób. Policja przewiozła je do szpitala, gdzie jednego ze zmarłych zidentyfikowano jako Rahima Bakhsha.

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