Mężczyzna zginął, dwie kobiety zostały ranne w strzelaninie w Pakistanie — Dawn
W pakistańskim okręgu Kech w strzelaninie zginął mężczyzna, a dwie kobiety zostały ranne. Do incydentu doszło późnym wieczorem w niedzielę w rejonie Dabbok-Kalatuk, poinformowała policja.
Próba porwania
Jak podaje Dawn, według policji pięciu niezidentyfikowanych uzbrojonych mężczyzn przyjechało do tego rejonu samochodem, wtargnęło do domu i próbowało pod groźbą broni uprowadzić Razę Shaha.
Krewni znajdujący się w domu stawili opór i udaremnili próbę porwania. Następnie napastnicy otworzyli ogień, w wyniku czego Raza Shah zginął, a dwie kobiety zostały ranne.
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Ranne trafiły do szpitala
Ciało zmarłego oraz ranne kobiety przewieziono do szpitala. Tam ranne zidentyfikowano jako Noor Bibi, babcię zmarłego, oraz Zartun, żonę Ghulama Shaha.
Osobno w rejonie Balnigor w okręgu Kech znaleziono ciała dwóch osób. Policja przewiozła je do szpitala, gdzie jednego ze zmarłych zidentyfikowano jako Rahima Bakhsha.