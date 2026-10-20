Rekin zabił 65-letnią kobietę na plaży Orient Beach w RPA — Interia
Na plaży Orient Beach w mieście KuGompo we wschodniej części RPA rekin zaatakował 65-letnią kobietę. Zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Poinformował o tym Interia, powołując się na południowoafrykańskiego nadawcę SABC.
Atak nastąpił rano
Według policji zgłoszenie o incydencie wpłynęło około godziny 7:00 czasu lokalnego. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, znaleźli ciało kobiety z otwartymi ranami.
Lokalne media poinformowały, że kobieta regularnie pływała w pobliżu tej plaży. W chwili ataku przebywała w wodzie wraz z innymi osobami. Według przedstawicieli lokalnej społeczności inni pływacy zobaczyli płetwę grzbietową i ogon rekina, jednak nie zdążyli pomóc kobiecie.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Pobliskie plaże zamknięto
Świadkowie twierdzą, że atak trwał krótko. Kobieta doznała ciężkich obrażeń prawej ręki i nogi. Władze miasta potwierdziły atak rekina i po tragedii zamknęły pobliskie plaże. Mieszkańców i turystów wezwano, by nie wchodzili do wody.
Jak podaje CBS News, śmiertelne ataki rekinów na świecie zdarzają się niezwykle rzadko, jednak wschodnie wybrzeże RPA ma historię takich incydentów. W ubiegłym roku w kraju turysta zginął w wyniku ugryzienia przez rekina.