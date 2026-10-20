В ЮАР акула убила 65-летнюю женщину на пляже Orient Beach — Interia

На пляже Orient Beach в городе КуГомпо на востоке ЮАР акула напала на 65-летнюю женщину. Она умерла от полученных травм. Об этом сообщает Interia со ссылкой на южноафриканского вещателя SABC.

Нападение произошло утром

По данным полиции, сообщение об инциденте поступило около 7:00 по местному времени. Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили тело женщины с открытыми ранами.

Местные СМИ сообщили, что женщина регулярно плавала возле этого пляжа. В момент нападения она находилась в воде вместе с другими людьми. По словам представителей местной общины, другие пловцы увидели спинной плавник и хвост акулы, однако не успели помочь женщине.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Близлежащие пляжи закрыли

Свидетели утверждают, что нападение длилось недолго. Женщина получила тяжелые травмы правой руки и ноги. Городские власти подтвердили нападение акулы и после трагедии закрыли близлежащие пляжи. Жителей и туристов призвали не заходить в воду.

Как отмечает CBS News, смертельные нападения акул в мире происходят крайне редко, однако восточное побережье ЮАР имеет историю таких инцидентов. В прошлом году в стране турист погиб от укуса акулы.

Читай нас в