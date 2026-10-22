W Bloemfontein w RPA nieznani sprawcy zastrzelili 52-letnich braci bliźniaków Kegomodike i Keabekoe Lekone, którzy byli właścicielami Ekhayeni Lounge Bar. Atak nastąpił rano w rejonie Bochabela, gdy mężczyźni znajdowali się w swoim ciemnoszarym Fordzie Rangerze przy bramie na ulicy Ramatsoele, podaje TimesLIVE.

Atak w pobliżu budynku

Według rzecznika policji prowincji Wolne Państwo, podpułkownika Thabo Covane, policja w Mangaung otrzymała zgłoszenie o strzelaninie około godziny 8:51. Świadek, który znajdował się na drugim piętrze dwupiętrowego budynku na tym terenie, usłyszał strzały i wybiegł na zewnątrz.

Widział tam mężczyznę biegnącego w kierunku białego hatchbacka Chevrolet Aveo. Samochód następnie odjechał. Świadek nie potrafił powiedzieć, czy mężczyzna trzymał coś w rękach; według policji w samochodzie mogły znajdować się jeszcze dwie osoby.

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Policja poszukuje podejrzanych

Ratownicy medyczni ER24 stwierdzili zgon braci na miejscu. Jednostki policji badające poważne przestępstwa z użyciem przemocy, zabójstwa i rozboje rozpoczęły poszukiwania osób zamieszanych w atak.

Na posterunku policji w Mangaung wszczęto sprawy dotyczące podwójnego zabójstwa.

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