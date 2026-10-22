40-letni mężczyzna został oskarżony w związku z potrąceniem z ucieczką w australijskim Perth, w którym zginął rowerzysta Joseph Paratore. Jak informuje ABC News Australia, do wypadku doszło we wtorek rano w dzielnicy Bibra Lake, na południu miasta.

Wypadek na North Lake Road

40-letni ojciec dwójki dzieci Joseph Paratore jechał rowerem ulicą North Lake Road, gdy około godziny 5:20 został potrącony przez SUV. Rowerzysta zginął na miejscu wypadku.

Dzień wcześniej policja zaapelowała do świadków o przekazanie informacji o kierowcy i opublikowała nagrania z kamer monitoringu, na których Paratore został zarejestrowany na kilka chwil przed zderzeniem.

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Zatrzymanie i zarzuty

Podejrzany został zatrzymany później tego samego dnia na pobliskim przedmieściu Yangebup, około 18 kilometrów na południe od centralnej dzielnicy biznesowej Perth. Postawiono mu zarzuty niezatrzymania się i nieudzielenia pomocy, a także niezgłoszenia incydentu, który doprowadził do śmierci człowieka.

Mężczyźnie odmówiono zwolnienia za kaucją. Ma stanąć przed Sądem Magistrackim we Fremantle. Policja zabezpieczyła samochód, który, jak podała, mógł być związany z wypadkiem, i kontynuuje śledztwo.

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