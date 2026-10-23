W Cheongju w Korei Południowej uczeń szkoły średniej został, według policji, pobity przez innych uczniów po tym, jak w szkole rozpowszechniły się informacje o deepfake’ach o charakterze seksualnym z wizerunkami koleżanek z klasy. Poszkodowany trafił do szpitala i jest leczony.

Śledztwo w sprawie ataku

Jak informuje Korea Herald, dwóch uczniów, którzy przyjaźnili się z jedną z dziewcząt, których wizerunki mogły zostać wykorzystane do stworzenia treści, prawdopodobnie zaatakowało ucznia w poniedziałek na ścieżce za szkołą. Komisariat policji Cheongwon w Cheongju prowadzi dochodzenie w sprawie napaści bez zatrzymania podejrzanych.

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Weryfikacja w sprawie deepfake’ów

Według policji uczeń miał rzekomo tworzyć deepfake’i o charakterze seksualnym, wykorzystując zdjęcia uczennic wykonane bez ich zgody. O możliwym stworzeniu takich treści dowiedziano się 16 października, gdy jedna z dziewcząt odkryła obrazy.

Funkcjonariusze odkryli także przesłanki wskazujące, że uczeń mógł wykorzystywać do tworzenia treści zrzuty ekranu z rozmów wideo z kilkoma uczennicami oraz zdjęcia wykonane od tyłu. Według śledczych miał on rzekomo rozpowszechniać materiały w internecie. Policja wszczęła wstępne postępowanie wobec ucznia pod zarzutem naruszenia ustawy o szczególnych przypadkach karania za przestępstwa seksualne.

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