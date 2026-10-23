В Чхонджу в Южной Корее ученика средней школы, по данным полиции, избили другие школьники после распространения в школе информации о дипфейках сексуального характера с изображениями одноклассниц. Пострадавшего госпитализировали, он проходит лечение.

Расследование нападения

Как сообщает Korea Herald, двое учеников, друживших с одной из девушек, чьи изображения могли быть использованы для создания контента, предположительно напали на школьника на тропе позади школы в понедельник. Полицейский участок Чхонвон в Чхонджу расследует нападение без задержания подозреваемых.

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Проверка по поводу дипфейков

По данным полиции, школьник якобы создавал дипфейки сексуального характера, используя фотографии учениц, сделанные без их согласия. О возможном создании такого контента стало известно 16 октября, когда одна из девушек обнаружила изображения.

Правоохранители также выявили признаки того, что школьник мог использовать для создания контента скриншоты видеозвонков с несколькими ученицами и фотографии, сделанные со спины. По версии следствия, он якобы распространял материалы в интернете. Полиция начала предварительную проверку в отношении школьника по подозрению в нарушении закона о специальных случаях наказания за сексуальные преступления.

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