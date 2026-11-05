W centrum polskiego Szczecina saperzy będą w niedzielę usuwać niewybuch znaleziony podczas przebudowy kamienicy na rogu ulic Edmunda Bałuki i Śląskiej. Na czas operacji zostaną ewakuowani mieszkańcy pobliskiego terenu.

Niewybuch znaleziono podczas prac

Niebezpieczny przedmiot wykopano podczas prac związanych z przebudową budynku. Saperzy już go zabezpieczyli. Według wstępnej oceny jest to radziecka bomba zapalająca, prawdopodobnie ZAB-50T, informuje RMF24.

W mieście zwołano posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, aby ustalić, kiedy i jaką metodą niewybuch zostanie usunięty, a także rozstrzygnąć kwestię ewakuacji na czas pracy saperów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Strefy ewakuacji i ograniczeń

Kapitan Iwona Misiarz z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie poinformowała, że bezpośrednia strefa ewakuacji obejmie obszar w promieniu 250 metrów. Zakaz przebywania ludzi będzie obowiązywał w promieniu 500 metrów od miejsca znalezienia bomby.

Operację usunięcia niewybuchu zaplanowano na godzinę 7:30 w niedzielę.

Czytaj nas na