W polskim Szczecinie ewakuują mieszkańców z powodu znalezionej bomby — RMF24
W centrum polskiego Szczecina saperzy będą w niedzielę usuwać niewybuch znaleziony podczas przebudowy kamienicy na rogu ulic Edmunda Bałuki i Śląskiej. Na czas operacji zostaną ewakuowani mieszkańcy pobliskiego terenu.
Niewybuch znaleziono podczas prac
Niebezpieczny przedmiot wykopano podczas prac związanych z przebudową budynku. Saperzy już go zabezpieczyli. Według wstępnej oceny jest to radziecka bomba zapalająca, prawdopodobnie ZAB-50T, informuje RMF24.
W mieście zwołano posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, aby ustalić, kiedy i jaką metodą niewybuch zostanie usunięty, a także rozstrzygnąć kwestię ewakuacji na czas pracy saperów.
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Strefy ewakuacji i ograniczeń
Kapitan Iwona Misiarz z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie poinformowała, że bezpośrednia strefa ewakuacji obejmie obszar w promieniu 250 metrów. Zakaz przebywania ludzi będzie obowiązywał w promieniu 500 metrów od miejsca znalezienia bomby.
Operację usunięcia niewybuchu zaplanowano na godzinę 7:30 w niedzielę.