В центре польского Щецина саперы в воскресенье будут извлекать неразорвавшийся боеприпас, найденный во время реконструкции доходного дома на углу улиц Эдмунда Балука и Шлёнской. На время операции проведут эвакуацию жителей прилегающей территории.

Боеприпас нашли во время работ

Взрывоопасный предмет выкопали во время работ по реконструкции здания. Саперы уже обезопасили его. По предварительной оценке, это советская зажигательная бомба, вероятно ZAB-50T, сообщает RMF24.

В городе созвали заседание Городской группы кризисного управления, чтобы определить, когда и каким методом будут извлекать боеприпас, а также решить вопрос эвакуации на время работы саперов.

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Зоны эвакуации и ограничений

Капитан Ивона Мисяж из 5-го инженерного полка в Щецине сообщила, что непосредственная зона эвакуации охватит территорию в радиусе 250 метров. Запрет на пребывание людей будет действовать в радиусе 500 метров от места обнаружения бомбы.

Операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса планируют начать в 7:30 в воскресенье.

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