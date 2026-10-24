W dystrykcie Lasbela w pakistańskiej prowincji Beludżystan pasażerski minibus zderzył się z autobusem pasażerskim. Co najmniej 12 osób zginęło, a kolejnych 22 zostało rannych.

Zderzenie na autostradzie Karaczi–Kweta

Do wypadku doszło w piątek w punkcie Uthal Zero Point na autostradzie Karaczi–Kweta. Autobus jechał z Gwadar do Karaczi, gdy uderzył w niego minibus, podaje The Express Tribune.

Po zderzeniu policja, ratownicy, przedstawiciele administracji dystryktu oraz miejscowi mieszkańcy rozpoczęli akcję ratunkową. Zabitych i rannych wydobyto z uszkodzonych pojazdów i przewieziono do szpitala w Lasbeli.

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Siedmiu rannych w stanie krytycznym

Dr Abdul Hakim Lasi, kierownik centrum Edhi w Lasbeli, poinformował, że siedem osób zginęło na miejscu wypadku, a kolejnych pięć zmarło w szpitalu w wyniku obrażeń. Według niego siedmiu z 22 rannych jest w stanie krytycznym i zostało przeniesionych do centrum urazowego w Karaczi.

Według Lasiego najbardziej w zderzeniu ucierpieli pasażerowie minibusa. Krewni części zmarłych zabrali ich ciała do rodzinnych miejscowości po dopełnieniu formalności. Policja ustala przyczyny wypadku, który zakłócił również ruch na ruchliwej trasie.

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