В ДТП в пакистанском районе Ласбела погибли 12 человек — The Express Tribune
В районе Ласбела пакистанской провинции Белуджистан пассажирский микроавтобус столкнулся с пассажирским автобусом. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 22 получили ранения.
Столкновение на шоссе Карачи — Кветта
Авария произошла в пятницу в пункте Утхал-Зиро-Пойнт на шоссе Карачи — Кветта. Автобус следовал из Гвадара в Карачи, когда в него врезался микроавтобус, сообщает The Express Tribune.
После столкновения полиция, спасатели, представители районной администрации и местные жители начали спасательные работы. Погибших и раненых извлекли из поврежденных транспортных средств и доставили в больницу в Ласбеле.
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Семеро раненых находятся в критическом состоянии
Глава центра Edhi в Ласбеле доктор Абдул Хаким Ласи сообщил, что семь человек погибли на месте аварии, а еще пятеро умерли от полученных травм в больнице. По его словам, семеро из 22 раненых находятся в критическом состоянии и были переведены в травматологический центр в Карачи.
По словам Ласи, больше всего в результате столкновения пострадали пассажиры микроавтобуса. Родственники части погибших забрали их тела в родные населенные пункты после завершения формальностей. Полиция устанавливает причины аварии, которая также нарушила движение на загруженной трассе.