В районе Ласбела пакистанской провинции Белуджистан пассажирский микроавтобус столкнулся с пассажирским автобусом. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 22 получили ранения.

Столкновение на шоссе Карачи — Кветта

Авария произошла в пятницу в пункте Утхал-Зиро-Пойнт на шоссе Карачи — Кветта. Автобус следовал из Гвадара в Карачи, когда в него врезался микроавтобус, сообщает The Express Tribune.

После столкновения полиция, спасатели, представители районной администрации и местные жители начали спасательные работы. Погибших и раненых извлекли из поврежденных транспортных средств и доставили в больницу в Ласбеле.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Семеро раненых находятся в критическом состоянии

Глава центра Edhi в Ласбеле доктор Абдул Хаким Ласи сообщил, что семь человек погибли на месте аварии, а еще пятеро умерли от полученных травм в больнице. По его словам, семеро из 22 раненых находятся в критическом состоянии и были переведены в травматологический центр в Карачи.

По словам Ласи, больше всего в результате столкновения пострадали пассажиры микроавтобуса. Родственники части погибших забрали их тела в родные населенные пункты после завершения формальностей. Полиция устанавливает причины аварии, которая также нарушила движение на загруженной трассе.

Читай нас в