Strzelec zabił osiem osób w Turcji — RMF24

W prowincji Afyonkarahisar na zachodzie Turcji uzbrojony mężczyzna zabił osiem osób, a kolejna osoba odniosła ciężkie obrażenia. Podejrzany został zatrzymany, informuje RMF24.

Atak w trzech wsiach

Według lokalnych mediów pierwszymi ofiarami były trzy kobiety we wsi Yukarıtandır. Następnie napastnik zastrzelił trzy kolejne osoby we wsi Ayazini, a jeszcze dwie — we wsi Kıyır.

Służby otrzymały zgłoszenie o pierwszych poszkodowanych około godziny 15:10 czasu lokalnego. Ciała znaleziono w kilku miejscach wewnątrz trzech samochodów. Według Timeturk mężczyzna zatrzymywał przypadkowe samochody i strzelał do znajdujących się w nich osób. Śledczy uważają, że ofiary nie znały się nawzajem.

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Zatrzymanie w sąsiedniej prowincji

Podejrzany został zatrzymany w dystrykcie Seyitgazi w prowincji Eskişehir. Samochód, którym uciekał, utknął w błocie, po czym mężczyzna kontynuował ucieczkę pieszo. Pojazd zauważył pasterz i powiadomił służby.

Podczas próby zatrzymania mężczyzna otworzył ogień do policjantów, jednak został obezwładniony i aresztowany. Dwóch funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia. Administracja gubernatora Afyonkarahisaru oświadczyła, że instytucje państwowe badają okoliczności ataku.

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