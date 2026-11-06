Стрелок убил восьмерых человек в Турции — RMF24

В провинции Афьонкарахисар на западе Турции вооруженный мужчина убил восьмерых человек, еще один человек получил тяжелые ранения. Подозреваемого задержали, сообщает RMF24.

Нападение в трех селах

По данным местных СМИ, первыми жертвами стали три женщины в селе Юкарытандыр. Затем нападавший застрелил еще троих человек в селе Аязини, а еще двоих — в селе Кыйыр.

Сигнал о первых пострадавших службы получили примерно в 15:10 по местному времени. Тела обнаружили в нескольких местах внутри трех автомобилей. По информации Timeturk, мужчина останавливал случайные автомобили и стрелял в находившихся в них людей. Следователи считают, что жертвы не были знакомы друг с другом.

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Задержание в соседней провинции

Подозреваемого задержали в районе Сейитгази провинции Эскишехир. Автомобиль, на котором он скрывался, застрял в грязи, после чего мужчина продолжил бежать пешком. Машину заметил пастух и сообщил об этом службам.

Во время попытки задержания мужчина открыл огонь по полицейским, однако его обезвредили и арестовали. Двое правоохранителей получили легкие ранения. В администрации губернатора Афьонкарахисара заявили, что государственные учреждения расследуют обстоятельства нападения.

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