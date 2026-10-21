W Kaarimbie na północy australijskiego stanu Wiktoria dwóch mężczyzn trafiło do szpitala w stanie krytycznym po czołowym zderzeniu Forda Rangera i Mazdy. Do wypadku doszło rano 21 października na drodze Barmah—Shepparton, około 35 kilometrów na północny zachód od miasta Shepparton.

Poszkodowanych przewieziono do Melbourne

Jak podaje ABC News, służby ratunkowe przybyły na miejsce krótko przed 7:30 po zgłoszeniu zderzenia. Ratownicy Country Fire Authority znaleźli osobę uwięzioną w jednym z pojazdów i ją uwolnili.

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Kierowca Mazdy, 39-letni mieszkaniec Euroa, doznał krytycznych obrażeń. W stanie krytycznym był również jego 39-letni pasażer z Shepparton. Obaj mężczyźni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali w Melbourne.

Policja bada okoliczności wypadku

Kierowca Forda Rangera, 31-letni mieszkaniec Nathalii, doznał poważnych obrażeń, które nie zagrażają jego życiu. Został przewieziony do szpitala pod eskortą policji. Okoliczności zderzenia ustalają detektywi z jednostki dochodzeniowej MCIU zajmującej się wypadkami drogowymi. Policja apeluje do świadków, którzy mają nagrania z samochodowych wideorejestratorów lub kamer monitoringu, o kontakt z Crime Stoppers.

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