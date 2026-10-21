В Кааримбе на севере австралийского штата Виктория двое мужчин были госпитализированы в критическом состоянии после лобового столкновения Ford Ranger и Mazda. Авария произошла утром 21 октября на дороге Барма—Шеппартон, примерно в 35 километрах к северо-западу от города Шеппартон.

Пострадавших доставили в Мельбурн

Как сообщает ABC News, экстренные службы прибыли на место незадолго до 7:30 после сообщения о столкновении. Спасатели Country Fire Authority обнаружили человека, зажатого в одном из автомобилей, и освободили его.

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Водитель Mazda, 39-летний житель Эуроа, получил критические травмы. В критическом состоянии также находился его 39-летний пассажир из Шеппартона. Обоих мужчин вертолётами доставили в больницы Мельбурна.

Полиция расследует обстоятельства аварии

Водитель Ford Ranger, 31-летний житель Наталии, получил серьёзные травмы, не угрожающие жизни. Его доставили в больницу под охраной полиции. Обстоятельства столкновения устанавливают детективы подразделения по расследованию ДТП MCIU. Полиция призывает очевидцев, у которых есть записи с автомобильных видеорегистраторов или камер наблюдения, обратиться в Crime Stoppers.

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