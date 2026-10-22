ВМС КСИР заявили о поражении семи судов — Asharq Al-Awsat

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции заявили, что в северной части Арабского залива одновременно были поражены и загорелись четыре судна. По данным Asharq Al-Awsat, ссылающегося на Reuters, в КСИР утверждают, что эти суда были задействованы в незаконной перевалке нефти.

Заявление о четырех судах

В КСИР сообщили, что их силы отслеживали четыре судна в среду, 21 октября. В приведенном изданием заявлении не указаны названия или принадлежность этих судов, а также не приведены другие детали об обстоятельствах поражения и пожара.

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Инциденты у Ормузского пролива

ВМС КСИР также заявили, что еще три судна столкнулись с минами к западу от Ормузского пролива. Иранская структура предупредила американских военных, что продолжение того, что в КСИР назвали провокациями, может вызвать более широкий ответ против баз США в регионе.

Эти сообщения являются утверждениями ВМС КСИР, обнародованными 22 октября.

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