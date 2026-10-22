Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że w północnej części Zatoki Arabskiej jednocześnie trafiono cztery statki, które stanęły w ogniu. Według Asharq Al-Awsat, powołującego się na Reuters, KWIIR twierdzi, że statki te były zaangażowane w nielegalny przeładunek ropy.

Oświadczenie dotyczące czterech statków

KWIIR poinformował, że jego siły śledziły cztery statki w środę, 21 października. Przytoczone przez portal oświadczenie nie wskazuje nazw ani przynależności tych statków, ani nie podaje innych szczegółów dotyczących okoliczności trafienia i pożaru.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Incydenty w pobliżu Cieśniny Ormuz

Marynarka KWIIR oświadczyła również, że kolejne trzy statki natknęły się na miny na zachód od Cieśniny Ormuz. Irańska struktura ostrzegła amerykańskie wojsko, że kontynuowanie tego, co KWIIR nazwał prowokacjami, może wywołać szerszą odpowiedź przeciwko amerykańskim bazom w regionie.

Informacje te są twierdzeniami marynarki KWIIR, upublicznionymi 22 października.

Czytaj nas na