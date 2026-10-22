Национальное полицейское агентство Японии планирует с июля 2027 года постепенно ввести по всей стране безналичную оплату штрафов за незначительные нарушения правил дорожного движения. Воспользоваться новым способом смогут, в частности, велосипедисты, которым выписали штраф. Об этом сообщает The Japan Times.

Оплата через QR-код

Уведомления о нарушении, известные как «синие талоны», планируют дополнить QR-кодами. После сканирования кода смартфоном или другим устройством нарушитель будет переходить на сайт для оплаты.

На сайте необходимо будет ввести данные, вручную указанные в уведомлении, в том числе сумму штрафа, выбрать способ оплаты и завершить транзакцию. Подтверждение об оплате будут отправлять по электронной почте или иным способом.

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Комиссия и действующий порядок

Среди доступных вариантов ожидаются платежные приложения, оплата через сервисы магазинов шаговой доступности и интернет-банкинг. За безналичную операцию придется уплатить комиссию в несколько сотен иен.

Возможность оплатить штраф лично в банке или почтовом отделении сохранится. Такой способ не предусматривает комиссии, однако сейчас доступен только в рабочие часы учреждений.

С июня 2021 года агентство проводит эксперимент в префектурах Акита и Симане, где штрафы можно оплачивать банковским переводом через интернет-банкинг или банкоматы. В прошлом году уровень использования этого способа оплаты составил 14,6%. В 2025 финансовом году в Японии выдали около 3,85 млн уведомлений о дорожных штрафах на общую сумму приблизительно 38 млрд иен.

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