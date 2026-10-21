У Вікторії двоє чоловіків у критичному стані після ДТП — ABC News Australia

У Каарімбі на півночі австралійського штату Вікторія двох чоловіків госпіталізували у критичному стані після лобового зіткнення автомобілів Ford Ranger і Mazda. Аварія сталася вранці 21 жовтня на дорозі Барма—Шеппартон, приблизно за 35 кілометрів на північний захід від міста Шеппартон.

Постраждалих доправили до Мельбурна

Як повідомляє ABC News, екстрені служби прибули на місце незадовго до 7:30 після повідомлення про зіткнення. Рятувальники Country Fire Authority виявили людину, затиснуту в одному з автомобілів, і звільнили її.

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Водій Mazda, 39-річний житель Еуроа, зазнав критичних травм. У критичному стані також перебував його 39-річний пасажир із Шеппартона. Обох чоловіків гелікоптерами доправили до лікарень Мельбурна.

Поліція розслідує обставини аварії

Водій Ford Ranger, 31-річний житель Наталії, зазнав серйозних травм, які не становлять загрози життю. Його доправили до лікарні під охороною поліції. Обставини зіткнення встановлюють детективи підрозділу розслідування ДТП MCIU. Поліція закликає очевидців, які мають записи з автомобільних відеореєстраторів або камер спостереження, звернутися до Crime Stoppers.

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