Federalny rząd Niemiec planuje przyznać grupie żeglugowej MSC prawo do nabycia udziałów w stoczni Meyer Werft w Papenburgu. Jak podaje Der Spiegel, umowa w tej sprawie ma zostać podpisana w przyszłym tygodniu.

Udziały rządu federalnego i Dolnej Saksonii

Chodzi o udziały w Meyer Werft należące do władz federalnych Niemiec i kraju związkowego Dolna Saksonia. Publikacja zaznacza, że państwo dąży do wycofania się z udziałów w stoczni.

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Publikacja opisuje porozumienie jako przyznanie MSC prawa do zakupu, a nie jako już sfinalizowaną sprzedaż stoczni. Oznacza to, że możliwość nabycia udziałów nie oznacza jeszcze przejścia Meyer Werft do nowego właściciela.

Stocznia i grupa żeglugowa

Publikacja nazywa Meyer Werft ostatnią znaczącą niemiecką stocznią budującą statki wycieczkowe. MSC jest w materiale charakteryzowana jako największa na świecie firma żeglugowa. Na fotografii opublikowanej wraz z artykułem przedstawiono statek wycieczkowy Disney Destiny w pobliżu stoczni w Papenburgu.

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