Правительство Германии хочет предоставить MSC право на покупку Meyer Werft — Der Spiegel
Федеральное правительство Германии планирует предоставить судоходной группе MSC право на приобретение долей верфи Meyer Werft в Папенбурге. Соглашение по этому поводу, по данным Der Spiegel, должны подписать на следующей неделе.
Доли федерального правительства и Нижней Саксонии
Речь идет о долях в Meyer Werft, принадлежащих федеральным властям Германии и земле Нижняя Саксония. Издание отмечает, что государство стремится выйти из участия в верфи.
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Публикация описывает договоренность как предоставление MSC права на покупку, а не как уже завершенную продажу верфи. То есть возможность приобретения долей еще не означает перехода Meyer Werft к новому владельцу.
Верфь и судоходная группа
Издание называет Meyer Werft последней значительной немецкой верфью, строящей круизные суда. MSC в материале характеризуется как крупнейшая в мире судоходная компания. На фотографии, опубликованной вместе со статьей, изображено круизное судно Disney Destiny возле верфи в Папенбурге.