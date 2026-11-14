Федеральное правительство Германии планирует предоставить судоходной группе MSC право на приобретение долей верфи Meyer Werft в Папенбурге. Соглашение по этому поводу, по данным Der Spiegel, должны подписать на следующей неделе.

Доли федерального правительства и Нижней Саксонии

Речь идет о долях в Meyer Werft, принадлежащих федеральным властям Германии и земле Нижняя Саксония. Издание отмечает, что государство стремится выйти из участия в верфи.

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Публикация описывает договоренность как предоставление MSC права на покупку, а не как уже завершенную продажу верфи. То есть возможность приобретения долей еще не означает перехода Meyer Werft к новому владельцу.

Верфь и судоходная группа

Издание называет Meyer Werft последней значительной немецкой верфью, строящей круизные суда. MSC в материале характеризуется как крупнейшая в мире судоходная компания. На фотографии, опубликованной вместе со статьей, изображено круизное судно Disney Destiny возле верфи в Папенбурге.

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