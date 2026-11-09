W Izraelu wcześnie w poniedziałek rano podczas nalotów w różnych częściach kraju zatrzymano dziesiątki podejrzanych. W operacji uczestniczyło około 500 policjantów, funkcjonariuszy policji granicznej oraz przedstawicieli jednostek specjalnych.

Długotrwałe tajne śledztwo

Jak informuje „Jerusalem Post”, naloty odbyły się po długotrwałym tajnym śledztwie. Prowadziły je Centralna Jednostka Nadmorskiego Okręgu Policji oraz jednostka Lahav 433.

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Funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili operację w lokalizacjach w całym kraju. W komunikacie nie podano, ile dokładnie miejsc sprawdzono ani ile osób zatrzymano.

Szczegóły zostaną przekazane później

Policja oświadczyła, że później ujawni dodatkowe szczegóły. W materiale nie podano informacji o możliwych przestępstwach, w związku z którymi prowadzono śledztwo. „Jerusalem Post” zaznaczył, że komunikat jest aktualizowany.

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