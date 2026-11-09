В Ізраїлі затримали десятки підозрюваних під час масштабних рейдів — Jerusalem Post

В Ізраїлі рано вранці в понеділок під час рейдів у різних частинах країни затримали десятки підозрюваних. До операції залучили близько 500 поліцейських, співробітників прикордонної поліції та представників спеціальних підрозділів.

Тривале приховане розслідування

Як повідомляє Jerusalem Post, рейди відбулися після тривалого прихованого розслідування. Його проводили Центральний підрозділ Прибережного округу поліції та підрозділ Лахав 433.

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Правоохоронці провели операцію на локаціях по всій країні. У повідомленні не зазначено, скільки саме місць перевірили та скількох людей затримали.

Деталі повідомлять пізніше

Поліція заявила, що оприлюднить додаткові подробиці пізніше. У матеріалі не наведено інформації про можливі правопорушення, у зв’язку з якими проводили розслідування. Jerusalem Post зазначило, що це повідомлення оновлюється.

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