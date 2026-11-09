В Израиле рано утром в понедельник в ходе рейдов в разных частях страны задержали десятки подозреваемых. В операции были задействованы около 500 полицейских, сотрудников пограничной полиции и представителей специальных подразделений.

Длительное тайное расследование

Как сообщает Jerusalem Post, рейды прошли после длительного тайного расследования. Его проводили Центральное подразделение Прибрежного округа полиции и подразделение «Лахав 433».

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Правоохранители провели операцию в локациях по всей стране. В сообщении не указано, сколько именно мест проверили и скольких человек задержали.

Детали сообщат позже

Полиция заявила, что обнародует дополнительные подробности позже. В материале не приведена информация о возможных правонарушениях, в связи с которыми проводилось расследование. Jerusalem Post отметило, что это сообщение обновляется.

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