В Израиле задержали десятки подозреваемых в ходе масштабных рейдов — Jerusalem Post
В Израиле рано утром в понедельник в ходе рейдов в разных частях страны задержали десятки подозреваемых. В операции были задействованы около 500 полицейских, сотрудников пограничной полиции и представителей специальных подразделений.
Длительное тайное расследование
Как сообщает Jerusalem Post, рейды прошли после длительного тайного расследования. Его проводили Центральное подразделение Прибрежного округа полиции и подразделение «Лахав 433».
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Правоохранители провели операцию в локациях по всей стране. В сообщении не указано, сколько именно мест проверили и скольких человек задержали.
Детали сообщат позже
Полиция заявила, что обнародует дополнительные подробности позже. В материале не приведена информация о возможных правонарушениях, в связи с которыми проводилось расследование. Jerusalem Post отметило, что это сообщение обновляется.