Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich potwierdziły wyciek ropy z tankowca w Zatoce Perskiej, który dotknął plaże emiratu Umm al-Kajwajn. Ministerstwo Zmian Klimatu i Środowiska ZEA poinformowało, że z powodu incydentu tymczasowo zamknięto wszystkie plaże i obszary przybrzeżne emiratu.

Działania mające na celu ograniczenie plamy

Jak informuje The National, specjaliści rozpoczęli ograniczanie wycieku, odgradzanie zanieczyszczonych obszarów, prace oczyszczające i rekultywacyjne wspólnie z władzami lokalnymi i federalnymi. Prowadzą także inspekcje wybrzeża, monitoring oraz oceniają możliwy wpływ na środowisko morskie.

Ministerstwo wezwało rybaków i użytkowników morza do stosowania się do instrukcji władz oraz do niełowienia ryb na obszarach dotkniętych zanieczyszczeniem.

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Zapach paliwa w północnych emiratach

Według ministerstwa wyciek spowodował intensywny zapach paliwa, o którym w ostatnich dniach informowali mieszkańcy Dubaju i północnych emiratów. Resort oświadczył, że zapach w Szardży, Adżmanie i Umm al-Kajwajn nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, jednak zalecił ludziom, by nie zbliżali się do ropy, jeśli zostanie wyrzucona na brzeg.

Ministerstwo nie podało nazwy jednostki. Jednak międzynarodowe agencje morskie, według publikacji, wiążą wyciek z tankowcem Gem No.2, który 9–10 października padł ofiarą prawdopodobnego ataku irańskiego drona. Wówczas z 330-metrowej jednostki uratowano 22 indyjskich marynarzy.

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