Statek spółki Adnoc L&S został zaatakowany podczas przepływania przez Cieśninę Ormuz we wtorek wieczorem. Jeden członek załogi zaginął, potwierdziła spółka w środę.

Operacja poszukiwawcza

Jak podaje The National, operacja poszukiwawczo-ratunkowa trwa w koordynacji z odpowiednimi organami. Spółka nie sprecyzowała okoliczności ataku ani nie podała dodatkowych informacji o zaginionym marynarzu.

Wszyscy pozostali członkowie załogi zostali bezpiecznie ewakuowani ze statku. Adnoc L&S oświadczyła, że będzie przekazywać aktualizacje w miarę pojawiania się nowych informacji.

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Ranni marynarze

W wyniku ataku obrażenia odniosło 11 członków załogi. Osoby, które tego potrzebują, otrzymują pomoc medyczną, poinformowała spółka.

Adnoc podkreśliła również znaczenie ochrony marynarzy, zapewnienia wolności żeglugi i bezpieczeństwa morskiego. W komunikacie nie podano innych szczegółów dotyczących statku ani charakteru ataku.

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