Судно компании Adnoc L&S было атаковано при прохождении через Ормузский пролив во вторник вечером. Один член экипажа пропал без вести, подтвердила компания в среду.

Поисковая операция

Как сообщает The National, поисково-спасательная операция продолжается в координации с соответствующими органами. Компания не уточнила обстоятельства атаки и не привела дополнительных сведений о пропавшем моряке.

Все остальные члены экипажа были безопасно эвакуированы с судна. Adnoc L&S заявила, что будет предоставлять обновления по мере поступления новой информации.

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Раненые моряки

В результате атаки ранения получили 11 членов экипажа. Те из них, кто нуждается в этом, получают медицинскую помощь, сообщила компания.

Adnoc также подчеркнула важность защиты моряков, обеспечения свободы судоходства и морской безопасности. Других деталей о судне или характере нападения в сообщении не приводится.

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