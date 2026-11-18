Судно энергокомпании ADNOC атаковали в Ормузском проливе, моряк пропал без вести — The National
Судно компании Adnoc L&S было атаковано при прохождении через Ормузский пролив во вторник вечером. Один член экипажа пропал без вести, подтвердила компания в среду.
Поисковая операция
Как сообщает The National, поисково-спасательная операция продолжается в координации с соответствующими органами. Компания не уточнила обстоятельства атаки и не привела дополнительных сведений о пропавшем моряке.
Все остальные члены экипажа были безопасно эвакуированы с судна. Adnoc L&S заявила, что будет предоставлять обновления по мере поступления новой информации.
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Раненые моряки
В результате атаки ранения получили 11 членов экипажа. Те из них, кто нуждается в этом, получают медицинскую помощь, сообщила компания.
Adnoc также подчеркнула важность защиты моряков, обеспечения свободы судоходства и морской безопасности. Других деталей о судне или характере нападения в сообщении не приводится.