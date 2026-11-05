Wysoki Sąd w Lahaurze oddalił ponad 100 apelacji POF — Dawn

Skład orzekający Wysokiego Sądu w Lahaurze w pakistańskim Rawalpindi oddalił ponad 100 apelacji Pakistan Ordnance Factories (POF) dotyczących wypłaty podwyższonego odszkodowania i odsetek właścicielom gruntów. Ich działki zostały wywłaszczone pod utworzenie nowego terenu zakładu w Wah Cantonment, informuje Dawn.

Orzeczenie sądu

Sprawę rozpatrywał skład sędziów Tariqa Mahmooda Bajwy i Ahsana Razy. Sąd oddalił apelację dotyczącą wykonania decyzji nr 05 z 2025 roku, a także powiązane apelacje wynikające z tego samego postępowania w sprawie wywłaszczenia gruntów.

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Historia wywłaszczenia gruntów

Spór dotyczy wywłaszczenia 29 199 kanałów i 18 marli ziemi w Burhanie, Jallo i Islam Garh, w tehsilu Hasan Abdal w dystrykcie Attock. Zawiadomienie o wywłaszczeniu zgodnie z ustawą o nabywaniu gruntów z 1894 roku opublikowano 1 lipca 1990 roku, a ostateczną decyzję dotyczącą odszkodowania wydano 18 sierpnia 1992 roku.

Spośród wywłaszczonych gruntów 548 kanałów w Burhanie należało do pozwanych, którzy zakwestionowali wysokość odszkodowania ustaloną przez organ ds. nabywania gruntów. Sąd Najwyższy oddalił to zaskarżenie 21 grudnia 2019 roku, a 18 lipca 2023 roku również odmówił ponownego rozpatrzenia decyzji.

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