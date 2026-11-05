Высокий суд Лахора отклонил более 100 апелляций POF — Dawn

Коллегия Высокого суда Лахора в пакистанском Равалпинди отклонила более 100 апелляций Pakistan Ordnance Factories (POF) о выплате повышенной компенсации и процентов землевладельцам. Их участки были изъяты для создания новой заводской площадки в Вах-Кантонменте, сообщает Dawn.

Решение суда

Дело рассматривала коллегия судей Тарика Махмуда Баджвы и Ахсана Разы. Суд отклонил апелляцию относительно исполнения решения №05 за 2025 год, а также связанные с ней апелляции, возникшие в рамках того же производства об изъятии земель.

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История изъятия земель

Спор касается изъятия 29 199 каналов и 18 марлов земли в Бурхане, Джалло и Ислам-Гархе, в техсиле Хасан-Абдал округа Атток. Уведомление об изъятии в соответствии с Законом о приобретении земель 1894 года было опубликовано 1 июля 1990 года, а окончательное решение о компенсации было принято 18 августа 1992 года.

Из изъятых земель 548 каналов в Бурхане принадлежали ответчикам, которые оспорили размер компенсации, определенный органом по приобретению земель. Верховный суд отклонил это оспаривание 21 декабря 2019 года, а 18 июля 2023 года также отказал в пересмотре решения.

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