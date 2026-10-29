Wicepremier Regionu Kurdystanu w Iraku Kubad Talabani oświadczył w Abu Zabi, że Stany Zjednoczone nie planowały przerzucenia irańsko-kurdyjskich ugrupowań opozycyjnych przebywających w irackim Kurdystanie na terytorium Iranu. Jak powiedział, władze regionalne poinformowały o tym zarówno Teheran, jak i Waszyngton, a także ostrzegły grupy opozycyjne przed wykorzystywaniem Regionu Kurdystanu jako przyczółka do działań przeciwko Iranowi.

Talabani powiedział o tym w wywiadzie dla The National. Zaznaczył również, że nie wie, o jakiej broni dla kurdyjskich grup wcześniej mówił prezydent USA Donald Trump. Talabani podkreślił, że broń ta nie trafiła ani do niego, ani do władz Regionu Kurdystanu.

Apel o dialog z Teheranem

Talabani uważa, że obecnie istnieje możliwość rozpoczęcia procesu pokojowego między władzami Iranu a irańsko-kurdyjskimi grupami opozycyjnymi. Jako możliwy wzór wskazał proces pokojowy między Turcją a Partią Pracujących Kurdystanu. Wicepremier zaznaczył, że rząd Regionu Kurdystanu wspierał ten proces, zapewniając zachęty i pomoc logistyczną, jednak negocjacje muszą prowadzić same strony.

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Według rządu Regionu Kurdystanu od 28 lutego Iran przeprowadził ponad 1 000 ataków dronami i rakietami na region. Władze twierdzą również, że uderzenia w grupy opozycyjne trwały także po zakończeniu wojny. Ambasador Iranu w Bagdadzie oświadczył w ubiegłym tygodniu, że irackie władze zgodziły się albo wydalić irańsko-kurdyjskie grupy mające bazę w regionie, albo przekazać je Teheranowi. Przedstawiciele tych grup zaprzeczyli, by otrzymali powiadomienie o takiej decyzji.

Rozbrojenie ugrupowań w Iraku

Talabani skrytykował także ataki przeprowadzane z terytorium Iraku przeciwko państwom sąsiednim, w tym ZEA. Oświadczył, że nowy rząd Iraku wywiera presję na zbrojne grupy, aby się rozwiązały, i nazwał proces rozbrojenia już rozpoczętym. Jego zdaniem kurdyjscy przywódcy powinni uczestniczyć w politycznym podejmowaniu decyzji w Bagdadzie, aby wpływać na politykę bezpieczeństwa kraju.

Osobno wicepremier przyznał, że występują opóźnienia w tworzeniu nowego rządu Regionu Kurdystanu. Od wyborów parlamentarnych minęły dwa lata, jednak rządząca Demokratyczna Partia Kurdystanu i Patriotyczna Unia Kurdystanu wciąż nie osiągnęły porozumienia w sprawie utworzenia gabinetu.

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