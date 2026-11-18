Irańska marynarka wojenna poinformowała, że trzy tankowce naftowe zapaliły się i zostały unieruchomione po tym, jak podczas rejsu na wschód od Cieśniny Ormuz natrafiły na miny morskie.

Komunikat irańskiej marynarki wojennej

O incydencie w środę poinformował Cyprus Mail. Publikacja powołała się na Press TV, które przekazało oświadczenie irańskiej marynarki wojennej.

Cyprus Mail zaznaczył, że autorem publikacji jest Reuters News Service. Materiał opublikowano 18 listopada 2026 roku.

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Znane szczegóły

Według oświadczenia irańskiej marynarki wojennej tankowce płynęły na wschód od Cieśniny Ormuz, gdy natrafiły na miny morskie. W dostępnym tekście nie podano nazw statków, danych o ich rejestracji, załogach ani możliwych poszkodowanych.

W komunikacie nie ma również informacji o tym, kto mógł rozmieścić miny ani w jakich okolicznościach do tego doszło. Cyprus Mail wskazał, że oczekuje na dalsze szczegóły.

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