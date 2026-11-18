ВМС Ирана заявили, что три нефтяных танкера загорелись и вышли из строя после того, как наткнулись на морские мины во время движения к востоку от Ормузского пролива.

Сообщение ВМС Ирана

Об инциденте в среду сообщило Cyprus Mail. Издание сослалось на Press TV, которое передало заявление ВМС Ирана.

Cyprus Mail отметило, что автором публикации является Reuters News Service. Материал был опубликован 18 ноября 2026 года.

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Известные детали

Согласно заявлению ВМС Ирана, танкеры следовали к востоку от Ормузского пролива, когда наткнулись на морские мины. В доступном тексте не приведены названия судов, данные об их регистрации, экипажах или возможных пострадавших.

Также в сообщении нет сведений о том, кто мог установить мины и при каких обстоятельствах это произошло. Cyprus Mail указало, что ожидает дальнейших деталей.

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