Rozległa awaria platformy HR Workday wieczorem 13 listopada ograniczyła pracownikom dostęp do kont i funkcji służbowych. Użytkownicy nie mogli rejestrować rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy, przeglądać danych o wynagrodzeniu, składać wniosków o urlop ani zapisywać się do programów świadczeń.

Systemy przełączono w tryb konserwacji

Jak informuje Engadget, firma Workday przełączyła część systemów w tryb konserwacji po wykryciu problemu podczas testów. Firma wyjaśniła, że z powodu niespójności określonych informacji użytkownicy mogli otrzymywać błędy podczas logowania do kont lub wykonywania zadań w systemie.

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Według danych Downdetector liczba zgłoszeń dotyczących problemów z działaniem usługi gwałtownie wzrosła około godziny 17:19 czasu wschodniego w USA. Później liczba takich zgłoszeń spadła.

Z platformy korzysta 11 500 organizacji

Obecnie nie jest jasne, czy awaria dotknęła wszystkich klientów Workday. Firma podaje, że z jej usług do różnych zadań kadrowych korzysta 11 500 organizacji na świecie. Wśród klientów platformy są Target, Walmart, Charles Schwab, Nasdaq, Netflix, Departament Energii USA oraz Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA. Firma przeprosiła za zakłócenia i oświadczyła, że szuka najlepszego sposobu rozwiązania problemu.

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