Масштабный сбой на HR-платформе Workday вечером 13 ноября ограничил сотрудникам доступ к учетным записям и рабочим функциям. Пользователи не могли фиксировать начало и окончание рабочего времени, просматривать данные об оплате труда, подавать заявки на отпуск или оформлять льготы.

Системы перевели в режим обслуживания

Как сообщает Engadget, компания Workday перевела часть систем в режим технического обслуживания после выявления проблемы во время тестирования. В компании объяснили, что из-за несогласованности определенной информации пользователи могли получать ошибки при входе в учетные записи или выполнении задач в системе.

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По данным Downdetector, количество сообщений о проблемах в работе сервиса резко выросло примерно в 17:19 по восточному времени США. Позднее число таких сообщений сократилось.

Платформой пользуются 11 500 организаций

Пока неясно, затронул ли сбой всех клиентов Workday. Компания сообщает, что ее услугами для различных кадровых задач пользуются 11 500 организаций по всему миру. Среди клиентов платформы — Target, Walmart, Charles Schwab, Nasdaq, Netflix, Министерство энергетики США и Лаборатория реактивного движения NASA. Компания извинилась за перебои и заявила, что ищет лучший способ устранить проблему.

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