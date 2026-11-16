W Australii setki studentów Uniwersytetu w Melbourne zostały zmuszone do opuszczenia egzaminów końcowych z powodu awarii platformy cyfrowej niezbędnej do ich zdawania. Problem wystąpił podczas egzaminów w Królewskim Budynku Wystawowym w dzielnicy Carlton w Melbourne: część studentów zdołała zalogować się do systemu, podczas gdy inni przez około 50 minut czekali przed pustymi ekranami.

Egzaminy odwołano z powodu awarii systemu

Jak podaje The Guardian, wśród odwołanych znalazł się egzamin z polityki australijskiej. Studenci mieli w ciągu dwóch godzin napisać dwa eseje po 1000 słów każdy. Według Joela Scobiego, studenta pierwszego roku, egzamin ten początkowo planowano przeprowadzić w formie pisemnej, lecz później przeniesiono go na platformę cyfrową.

Przedstawiciel uczelni potwierdził, że problemy techniczne spowodowały odwołanie niewielkiej liczby egzaminów 11 i 16 listopada. Według wstępnej oceny uczelni usterka może być związana z zewnętrznymi partnerami technicznymi zaangażowanymi w przeprowadzanie egzaminów cyfrowych.

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Studenci czekają na alternatywne rozwiązania

Uniwersytet oświadczył, że stosuje przewidziane procedury w celu rozwiązania problemu i poinformuje poszkodowanych studentów o alternatywnych możliwościach zdawania egzaminów. Uczelnia zapewnia również studentom wsparcie w związku ze stresem wywołanym odwołaniem egzaminów.

Studentka Millie Mountford powiedziała, że informacje o możliwych terminach ponownego egzaminu były ograniczone. Inna studentka, Charlotte Wickham, zauważyła, że przełożenie terminu może wpłynąć na jej planowaną podróż do rodziny na Tasmanii ze względu na wysokie koszty i ograniczone możliwości zmiany biletów lotniczych.

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