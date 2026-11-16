В Австралии сотни студентов Мельбурнского университета были вынуждены покинуть итоговые экзамены из-за сбоя цифровой платформы, необходимой для их сдачи. Проблема возникла во время экзаменов в Королевском выставочном здании в районе Карлтон в Мельбурне: часть студентов смогла войти в систему, тогда как другие около 50 минут ждали перед пустыми экранами.

Экзамены отменили из-за сбоя системы

Как сообщает The Guardian, среди отменённых был экзамен по австралийской политике. Студенты должны были за два часа написать два эссе объёмом по 1000 слов. По словам первокурсника Джоэла Скоби, этот экзамен сначала планировали провести в письменной форме, но позднее перевели на цифровую платформу.

Представитель университета подтвердил, что технические проблемы привели к отмене небольшого числа экзаменов 11 и 16 ноября. По предварительной оценке учреждения, неисправность может быть связана со сторонними техническими партнёрами, привлечёнными к проведению цифровых экзаменов.

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Студенты ждут альтернативных вариантов

В университете заявили, что применяют предусмотренные процедуры для решения проблемы и сообщат пострадавшим студентам об альтернативных вариантах сдачи экзаменов. Учреждение также оказывает студентам поддержку в связи со стрессом, вызванным отменой.

Студентка Милли Маунтфорд сказала, что информация о возможных датах повторного экзамена была ограниченной. Другая студентка, Шарлотта Уикхем, отметила, что перенос может повлиять на её запланированную поездку к семье в Тасманию из-за высокой стоимости и ограниченных возможностей изменения авиабилетов.

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