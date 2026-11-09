Pomocnik reprezentacji Szwecji Besfort Zeneli nie zagra przeciwko Polsce w meczu Ligi Narodów UEFA, który odbędzie się 17 listopada we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Z powodu kontuzji piłkarz opuści również całe listopadowe zgrupowanie reprezentacji narodowej.

Kontuzja na poziomie klubowym

Zeneli doznał urazu w niedzielnym meczu swojego klubu Royale Union Saint-Gilloise przeciwko Genkowi. O jego nieobecności w najbliższych meczach reprezentacji Szwecji poinformował krajowy związek piłkarski, pisze Interia Sport.

Pomocnik nie będzie mógł wziąć udziału w spotkaniach Szwecji z Bośnią i Hercegowiną oraz Polską. Według portalu Zeneli rozegrał 13 meczów w reprezentacji Szwecji. Do 2023 roku występował w młodzieżowej reprezentacji Kosowa.

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Mecz we Wrocławiu

W tegorocznej edycji Ligi Narodów Zeneli zagrał w trzech z czterech meczów reprezentacji Szwecji. Reprezentacje Polski i Szwecji występują w jednej grupie dywizji B turnieju, a w poprzednim bezpośrednim spotkaniu Szwedzi pokonali Polaków 3:1.

Wcześniej w tym roku Szwecja pokonała również Polskę 3:2 w finale baraży o awans na mistrzostwa świata. Przed meczem ze Szwecją polska drużyna ma rozegrać rewanż z Rumunią.

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