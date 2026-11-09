Зенелі пропустить матч Швеції проти Польщі через травму — Interia Sport

Півзахисник збірної Швеції Бесфорт Зенелі не зіграє проти Польщі в матчі Ліги націй УЄФА, який 17 листопада відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена». Футболіст через травму також пропустить увесь листопадовий збір національної команди.

Травма на клубному рівні

Зенелі зазнав ушкодження в недільному матчі свого клубу «Рояль Юніон Сен-Жилуаз» проти «Генка». Про його відсутність на найближчих матчах шведської команди повідомила футбольна федерація країни, пише Interia Sport.

Півзахисник не зможе взяти участь у поєдинках Швеції проти Боснії і Герцеговини та Польщі. За даними видання, Зенелі провів 13 матчів за збірну Швеції. До 2023 року він виступав за молодіжну збірну Косова.

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Матч у Вроцлаві

У цьогорічному розіграші Ліги націй Зенелі зіграв у трьох із чотирьох матчів шведської команди. Збірні Польщі та Швеції виступають в одній групі дивізіону B турніру, а в попередній очній зустрічі шведи перемогли поляків із рахунком 3:1.

Раніше цього року Швеція також обіграла Польщу 3:2 у фіналі плейоф за вихід на чемпіонат світу. Перед матчем зі Швецією польська команда має провести повторну гру проти Румунії.

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